وزير الصحة يحدد ضوابط التعاون مع «الصحة العالمية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 21 أبريل 2021, 04:32 مساء
وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي خلال استقباله رئيس البعثة والممثلة عن منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، 21 أبريل 2021. (فيسبوك)

أكد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، تقديره للمجهودات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية، لكنه أكد ضرورة «التزام المنظمة بالضوابط من أجل إعادة تنظيم آليات التعاون».

واشترط وزير الصحة، خلال لقاء مع رئيس البعثة والممثلة عن منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف «ضرورة إعطاء العلم المسبق للوزارة حول كل ما يخص الإمدادات الطبية ومكان توزيعها»، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

وبحث الزناتي آليات التعاون مع المنظمة، ووضع الضوابط التنظيمية للعمل وذلك من خلال الرجوع والتنسيق مع وزارة الصحة كالقناة الرئيسية الوحيدة قبل الشروع في أي نشاط فيما يخص إدارات الوزارة أو الجهات التابعة لها. وجرى وضع آلية التعاون فيما يخص توفير جرعات اللقاح المضاد لوباء «كورونا المستجد» عن طريق لجنة التطعيمات.

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وأشارت هوف إلى دعمها الكامل لبرنامج مكافحة السرطان بليبيا، وستسعى لجلب المختصين إلى ليبيا للعمل معًا على تطوير استراتيجيات البرنامج. وأكدت ممثلة منظمة الصحة العالمية أن ليبيا عضو في منظمة الصحة العالمية، وأنها من الدول السباقة في دفع قيم الاشتراكات، وسنسعى في تقديم المساعدة عند تعرض ليبيا لأي أزمة صحية. كما أكدت التزام المنظمة بالعمل تحت إطار وزارة الصحة.

وخلال لقاء آخر في وقت سابق الأربعاء، عبر السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، عن ترحيبه بأفكار الزناتي لتعزيز التعاون الطبي، والتركيز على تعزيز القدرات داخل ليبيا، وذلك في تغريدة عبر حساب السفير الألماني بموقع «تويتر».

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