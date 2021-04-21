السفير الألماني يرحب بمقترحات الزناتي لتعزيز التعاون الطبي

وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي والسفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا. (تويتر)

عبر السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا عن ترحيبه بأفكار وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي لتعزيز التعاون الطبي والتركيز على تعزيز القدرات داخل ليبيا، وذلك في تغريدة عبر حساب السفير الألماني بموقع «تويتر».

من جهة أخرى، قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن الوزير علي الزناتي اتخذ «عديد القرارات التي ستسهم في الرفع من أداء إدارات وزارة الصحة والعاملين بها من أجل تطوير الخدمات الصحية للمواطنين». وجاء إعلان هذه الخطوة عقب اجتماع الزناتي الثاني مع مديري الإدارات بوزارة الصحة لتقييم أداء الوزارة بعد مرور 30 يومًا من توليه مهمة الوزارة.

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وأوضحت وزارة الصحة أن الاجتماع جاء تحت شعار «30 يومًا مرت، ما الذي حققناه؟ وما الصعوبات التي واجهتنا؟»، حيث ناقش المجتمعون مع الوزير «مجمل الأعمال التي تمت، ونسبة إنجاز الإدارات لأعمالها، ومدى الصعوبات التي واجهتهم والحلول التي اتُخذت لضمان سير العمل، والخطوات والمشاريع المقبلة».