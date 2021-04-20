تعاون بين «ليبيانا» و«يونيسف» لبناء 5 ملاعب كرة قدم مصغرة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 20 أبريل 2021, 03:32 مساء
من مراسم توقيع مذكرتي التعاون، 19 أبريل 2021. (الشركة القابضة للاتصالات)

شهد مقر حاضنة الأعمال «ستريم»، الإثنين، مراسم توقيع مذكرة اتفاق بين شركة «ليبيانا» التابعة للشركة القابضة للاتصالات، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»؛ للشروع في بناء خمسة ملاعب كرة قدم مصغرة.

وقالت «القابضة للاتصالات»، في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسيوك»، الثلاثاء، إن «يونيسف» بمقتضى المذكرة ستشرف على عملية البناء والتنفيذ، ملتزمة بالمواصفات والمعايير والاشتراطات العالمية.

وشددت على أن هذه الخطوة تعكس دعم «ليبيانا الكامل للشباب وجميع المبادرات والأنشطة التي تسهم في تنمية قدراتهم ومواهبهم، وخلق بيئة أفضل لهم بهدف تشجيعهم على المشاركة الإيجابية في المجتمع».

كما وقعت «ليبيانا» اتفاقية تعاون مع مصحة «أنوار السلام» يمثلها استشاري المخ والأعصاب وجراحة العمود الفقري الدكتور هشام بن خيال، وذلك لإجراء عشر عمليات جراحية لمرضى مصابين بتشوه كلي بالعمود الفقري.

من مراسم توقيع مذكرتي التعاون، 19 أبريل 2021. (الشركة القابضة للاتصالات)
من مراسم توقيع مذكرتي التعاون، 19 أبريل 2021. (الشركة القابضة للاتصالات)
من مراسم توقيع مذكرتي التعاون، 19 أبريل 2021. (الشركة القابضة للاتصالات)
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