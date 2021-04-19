المنفي يبحث مع وزيرة الداخلية الإيطالية تفعيل عدد من الاتفاقات المشتركة

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، 19 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، أهمية تفعيل عدد من الاتفاقات المشتركة السابقة بين ليبيا وإيطاليا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المنفي ولامورجيزي، اليوم الإثنين في طرابلس، وفق بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

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وأوضح المنفي خلال اللقاء، أهمية ودور التعاون الليبي الإيطالي في مختلف المجالات، خاصة التعاون الأمني والهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود، مؤكدًا ضرورة معالجة مسبّبات ظاهرة الهجرة من خلال خلق تنمية مكانية.

فيما أكدت الوزيرة الإيطالية عمق العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين وضرورة تعزيزهما.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية تفعيل عدد من الاتفاقات المشتركة السابقة بين ليبيا وإيطاليا، والتطلع إلى تعاون مشترك في شتى المجالات.