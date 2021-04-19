فقيه للمنفي: الاتحاد الأفريقي يدعم «الرئاسي» في إرساء الاستقرار وإنجاز الاستحقاق الانتخابي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 19 أبريل 2021, 03:02 مساء
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، 19 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، دعم الاتحاد الأفريقي للمجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار وإنجاح المسار السياسي، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، في 24 ديسمبر المقبل.

كما اكد فقيه، خلال لقائه اليوم مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في طرابلس، دعم المفوضية لليبيا على كافة المستويات، خاصة في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في البلاد، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

المنفي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

وتناول الجانبان العلاقات التاريخية بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي، إذ أكد المنفي أهمية دور المفوضية في الوصول إلى استقرار ليبيا، والدور الذي يمكن أن يلعبه في العملية السياسية، مشددا على أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لتعزيز أوجه التعاون.

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، 19 أبريل 2021. (المجلس الرئاسي)
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