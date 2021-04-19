المنفي يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي

المنفي خلال لقائه وفدا أفريقيا برئاسة رئيس المفوضية الأفريقية موسى فقيه. (المجلس الرئاسي)

التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وتناول الجانبان العلاقات التاريخية بين ليبيا ومفوضية الاتحاد الأفريقي، إذ أكد المنفي أهمية دور المفوضية في الوصول إلى استقرار ليبيا، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وناقش الجانبان الدور الذي يمكن أن يلعبه في العملية السياسية، مشددا على أهمية عودة مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى ليبيا لتعزيز أوجه التعاون.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي دعم الاتحاد للمجلس الرئاسي في إرساء الاستقرار وإنجاح المسار السياسي، وإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد، في 24 ديسمبر المقبل.