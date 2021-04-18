إعادة فتح خدمات التأشيرات بسفارة البوسنة في العاصمة طرابلس

القائم بالأعمال بالوكالة في سفارة ليبيا بالبوسنة المعتصم بالله الضاوي وسفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى ليبيا نيرمين ميسونيفتش خلال لقاء في البوسنة 28 أكتوبر الماضي. (فيسبوك)

أعلنت السفارة الليبية بالبوسنة والهرسك، الأحد، إعادة فتح خدمات التأشيرات بسفارة البوسنة في العاصمة طرابلس.

وقالت السفارة في بيان، نشرته على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» «بفضل الجهود المشتركة واللقاءات والتنسيق بين السفارة الليبية في سراييفو ووزراة الخارجية، أصبح بإمكان المواطنين الليبيين تقديم طلبات الحصول على التأشيرة اللازمة لزيارة البوسنة عن طريق سفارتها بمنطقة السياحية في طرابلس ابتداءً من يوم غد الإثنين».

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ونوهت إلى أن «هذه الخطوة المهمة جاءت بعد الاتفاق الذي تم بين وزارة الخارجية البوسنية والقائم بالأعمال بالوكالة المعتصم بالله الضاوي»، مشيرة إلى «اتفاق الجانبين على تقديم كل التسهيلات لمواطني البلدين للمساهمة في دعم التعاون ذي الاهتمام المشترك وبالأخص في مجال السياحة والتبادل التجاري والاستثمار وتطوير علاقات التعاون بين البلدين».