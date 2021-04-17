اجتماع وزاري أوروبي الإثنين لتوحيد الموقف بشأن دعم السلطة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 17 أبريل 2021, 03:20 مساء
أعلام الاتحاد الأوروبي أمام المقر الرئيسي ببروكسل. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت، مشاركة وزيرها جان إيف لودريان في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، بعد غد الإثنين، عن طريق «الفيديو كونفرانس»، إذ سيكون فرصة للاتحاد الأوروبي للتذكير بتضامنه الكامل مع ليبيا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الاجتماع سيناقش الملف الليبي في أعقاب جولة قام بها وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى طرابلس في 25 مارس الماضي، والتي «أعادت تأكيد الالتزام بالوحدة الأوروبية بشأن هذه القضية، ودعم السلطة التنفيذية الليبية الجديدة».

وفي وقت سابق أمس الجمعة، رحبت فرنسا باعتماد مجلس الأمن قرار 2570، بخصوص ليبيا، الذي يحث على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها بليبيا يوم 24 ديسمبر 2021.

وكان وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو صرح بأن روما وباريس وأوروبا، يعملون على تسهيل مهمة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لتوحيد ليبيا وهي المهمة التي وصفها بالصعبة.

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