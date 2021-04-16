المجلس الرئاسي يحث السلطات التشريعية على تهيئة كل السبل لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر

رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. (أرشيفية: الإنترنت)

حث المجلس الرئاسي، السلطات التشريعية في البلاد على تهيئة كل السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية، لإجراء الانتخابات العامة في موعدها يوم 24 ديسمبر المقبل.

كما حث على السلطات التشريعية على اعتماد ميزانية موحدة، والعمل على الوصول إلى اتفاق على المناصب السيادية، على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي، و الناطق باسم المجلس الرئاسي، نجوى أوهيبة.

وبحسب أبوهيبة، خلال تغريدات على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، رحب المجلس الرئاسي بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع اليوم، والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بصفتهما السلطات المُكلفة بقيادة البلاد، حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل.

وشدد المجلس على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار.

فيما طالب المجلس الرئاسي، الحكومة بالعمل على تحسين الأداء الاقتصادي ورفع المُعاناة عن المواطن، وتهيئة كل السبل لإجراء الانتخابات في موعدها.