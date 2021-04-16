حالة وفاة جديدة جراء «كورونا» في جالو

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 16 أبريل 2021, 12:40 مساء
مستشفى جالو المركزي في الواحات. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس «كورونا» فرع الواحات في وقت متأخر الخميس، وفاة حالة إصابة بفيروس «كورونا المستجد».

وأوضحت اللجنة في بيانها رقم «94»، المنشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن الحالة توفيت داخل مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام وهى من مدينة جالو.

- تحذير من «نقص» الأكسجين بمراكز العزل في الواحات

والسبت، أعلنت اللجنة الاستشارية الفرعية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات، صعوبة الحصول على الأكسجين الطبي في ظل تعطل أغلب مصانع الأكسجين بالمنطقة الشرقية. وحذرت من خطورة الوضع الوبائي في الواحات في ظل «الاستهتار وعدم الاكتراث بالتقيد بسبل الوقاية اللازمة (...) دون أي اعتبار لوجود فيروس خطير يتربص بالجميع».

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