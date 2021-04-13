تحذير من «نقص» الأكسجين بمراكز العزل في الواحات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 13 أبريل 2021, 02:36 مساء
قسم العزل بمستشفى جالو العام، 28 مايو 2020. (إدارة الخدمات الصحية جالو)

أعلنت اللجنة الاستشارية الفرعية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات، اليوم السبت، صعوبة الحصول على الأكسجين الطبي في ظل تعطل أغلب مصانع الأكسجين بالمنطقة الشرقية.

وقالت اللجنة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، إنها تبذل قصارى جهدها لتوفير ما يكفي للحالات الحرجة الموجودة حاليا في مركز عزل الواحات بمستشفى جالو العام، موضحة أنها قد «تضطر إلى تحويل باقي الحالات إلى مراكز آخر يتوافر بها الأكسجين إذا لزم الأمر».

وحذرت من خطورة الوضع الوبائي في الواحات في ظل «الاستهتار وعدم الاكتراث بالتقيد بسبل الوقاية اللازمة (...) دون أي اعتبار لوجود فيروس خطير يتربص بالجميع».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت اللجنة تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد». وسبق أن حذرت اللجنة مطلع شهر أبريل الجاري من رصدها ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا»، مرجعة الأمر إلى «عودة الناس إلى الازدحام في المناسبات الاجتماعية مع إهمال اتباع سبل الوقاية المتعارف عليها».

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