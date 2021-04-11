وزير خارجية اليونان يزور بنغازي الإثنين تحسبًا لافتتاح قنصلية

وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس. (أرشيفية: الإنترنت)

يزور وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس مدينة بنغازي، يوم غد الإثنين، لعقد لقاءات مع مسؤولين ليبيين من بينهم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

ومن المقرر أن يعقد دندياس اجتماعات مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين عطية عبدالحفيظ القطراني، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجوري، إضافة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بحسب ما ذكرت جريدة «إكثيمريني» اليونانية اليوم الأحد.

وسيناقش دندياس التطورات الحالية في الملف الليبي، وكذلك الترتيبات لافتتاح قنصلية يونانية في بنغازي، فيما تختتم الزيارة بعقد مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس النواب.

وزار وزير خارجية اليونان ورئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس، الثلاثاء الماضي، طرابلس وخلالها حث الأخير الحكومة الليبية على إلغاء مذكرة التفاهم حول ترسيم الحدود البحرية، التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني السابقة مع تركيا نهاية العام 2019.

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ورد رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة حول الاتفاقية البحرية مع تركيا قائلًا: «نؤكد أهمية أن يسهم أي اتفاق في وضع الحلول المناسبة ويحفظ حقوق ليبيا واليونان وتركيا»، مضيفًا: «مستعدون لتشكيل لجان لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين».

يأتي ذلك في وقت تحدثت أنباء عن توجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، يوم الثلاثاء إلى اليونان، في زيارة رسمية تعد الأولى له إلى أثينا منذ ترحيله في 2019 عندما شغل منصب سفير لدى ليبيا احتجاجًا من طرف اليونان على المذكرة البحرية مع تركيا.

وبالموازاة يجري رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة زيارة إلى تركيا، الإثنين، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى يضم 14 وزيرًا.