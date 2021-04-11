الدبيبة يتوجه إلى أنقرة على رأس وفد يضم 14 وزيرا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أبريل 2021, 09:29 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة متحدثا خلال مؤتمر صحفي في طرابلس يوم 25 فبراير 2021. (رويترز)

قال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة سيتوجه إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد وزاري لحضور الاجتماع الأول للمجلس الليبي- التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

ومن المقرر أن يترأس الدبيبة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاجتماع الأول «للمجلس الليبي التركي للتعاون الاستراتيجي رفيع المستوى» الذي أنشئ باتفاق بين البلدين سنة 2014.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الوزراء الليبيين سيعقدون عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع مع نظرائهم الأتراك، لبحث ملفات التعاون المختلفة.

وقالت الرئاسة التركية في بيان نقلته «رويترز» إن زيارة الدبيبة إلى أنقرة تستمر يومين بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اللذين سيرأسان الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي التركي- الليبي رفيع المستوى في أنقرة.

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وأوضحت الرئاسة التركية أن الاجتماع سيعقد بمشاركة الوزراء المعنيين لمناقشة جميع جوانب العلاقات التركية- الليبية، التي تتمتع بعلاقات تاريخية عميقة الجذور، وسيتم تقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها لزيادة تحسين التعاون بين البلدين.

ونقلت «رويترز» عن وسائل إعلام رسمية تركية أن الدبيبة سيزور أنقرة بفريق يضم 14 وزيرًا وخمسة نواب لرئيس الوزراء ورئيس الأركان ومسؤولين آخرين؛ لبحث التعاون في مجالي الطاقة والصحة، إلى جانب استئناف الشركات التركية المشاريع التي توقفت بسبب الحرب، مشيرة إلى رغبة تركيا في الاضطلاع بدور نشط في إعادة بناء ليبيا.

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