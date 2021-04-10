الدبيبة: توفير لقاح «كورونا» عملية سياسية بامتياز وليست تجارية أو مالية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 10 أبريل 2021, 07:39 مساء
النجار والدبيبة والزناتي خلال مؤتمر صحفي, 10 أبريل 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميدالدبيبة، إن توفر اللقاح ليس بالعملية السهلة، وهي ليست عملية تجارية أو مالية، مؤكدًا أنها عملية سياسية بامتياز.

وتابع الدبيبة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، مع رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدرالدين النجار، ووزير الصحة الدكتور علي الزناتي، لمناسبة إطلاق حملة التطعيمات ضد «كورونا» في ليبيا اليوم، أنه تواصل خلال هذه العملية السياسية مع أكثر من 10 رؤساء دول وحكومات حتى تمكنت الحكومة من الحصول عليه.

فيما دعا الدبيبة، جميع الليبيين للتسجيل في منظومة اللقاح، مطمئنًا جميع المواطنين بأن أرواحهم ليست بالهينة بالنسبة لنا، مضيفًا: «كل اللقاحات صالحة للاستعمال ومستخدمة في جميع دول العالم، وهي معتمدة من وزارة الصحة الليبية ومنظمة الصحة العالمية».

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فيما ترحم الدبيبة على كل مَن ضحوا بأنفسهم من عناصر طبية وطبية مساعدة، والذين انطفأ نورهم من أجل الحفاظ على أرواح الشعب الليبي، والدفاع عنه ضد وباء فيروس «كورونا».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، انطلاق الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا» من مقر فرع المركز بسوق الجمعة، بتطعيم الدبيبة ووزير الصحة الدكتور علي محمد الزناتي.

ونشر المركز صورًا تظهر لحظة حصول الدبيبة والزناتي على اللقاح.

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