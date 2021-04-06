انطلاق أعمال تطوير وصيانة مستودع مصراتة النفطي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 06 أبريل 2021, 12:36 صباحا
جانب من عمليات تطوير وصيانة مستودع مصراتة النفط. (الإنترنت)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط انطلاق عمليات تطوير وصيانة مستودع مصراتة النفطي بإشراف لجنة الإدارة بالشركة.

وأكدت الشركة في بيان، اليوم الإثنين، على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»: «تواصل الأعمال بمشروع إنشاء عدد 3 خزانات كيروسين  T- 102/103A/B وبسعة سبعة آلاف متر مكعب لكل خزان، وكذلك إنشاء خزان بنزين T- 104A و بسعة تخزينية 30 ألف متر مكعب، وبنسبة إنجاز  تصل إلى 85% من هذه المشاريع، بالإضافة إلى الانتهاء من أعمال استحداث الخزان T-104D بنزين وبسعة 30 ألف متر مكعب .

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ولفتت إلى «البدء بأعمال إنشاء خزان بنزين T-104C سعة 30 ألف متر مكعب وهو في المراحل الأولى، بالإضافة إلى البدء في صيانة خزانات الزيت الثقيل T-120/122».

وأشارت الشركة إلى أن هذه المشاريع يشرف على تنفيذها مهندسون من إدارة المشروعات بالإدارة العامة للشؤون الفنية، التي دخلت حيز التنفيذ.

وأكد بيان الشركة أن «لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط منذ استلامها قريبًا لمهامها تسعى دائمًا لتطوير مرافقها ومواقعها بما يناسب التطور وزيادة حجم الطلب على منتجات الشركة».

جانب من عمليات تطوير وصيانة مستودع مصراتة النفط. (الإنترنت)
جانب من عمليات تطوير وصيانة مستودع مصراتة النفط. (الإنترنت)
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