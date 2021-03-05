«البريقة» توضح أسباب عودة الطوابير أمام محطات الوقود

شركة البريقة لتسويق النفط، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت شركة البريقة لتسويق النفط في وقت متأخر الخميس، بيانًا أوضحت فيه أسباب عودة ظاهرة الطوابير مجددًا أمام محطات الوقود.

وقالت الشركة إن «الإجراءات الأمنية القاضية بمنح خروج شاحنات الوقود بالفترة المسائية بعد الساعة الثانية عشر ظهرًا تسببت في إرباك عمليات التوزيع وعودة ظاهرة الطوابير مجددًا أمام محطات الوقود» وفق بيانها المنشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأكدت أن الجهات المعنية قررت السماح لها بإعادة استئناف عمليات التزويد وعودتها وفق السياق المعتاد في السابق من مستودعاتها في مدينتي الزاوية وطرابلس.

وشددت على أن عمليات التوزيع تسير «بشكل طبيعي»، و«دون عراقيل» نحو الانفراج والقضاء على الازدحام، خاصة أن «الوقود متوفر لديها والحركة الملاحية للنواقل علي المؤانئ الليبية كافة تسير وفق الجدول الزمني المعد مسبقًا».