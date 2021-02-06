«البريقة»: استمرار إمداد مستودعات الشركة بالوقود بعد تفريغ شحنة «أنوار الخليج»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 فبراير 2021, 01:24 مساء
الناقلة أنوار أفريقيا قبل تفريغ حمولتها. (شركة البريقة لتسويق النفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أن الناقلة «أنوار الخليج» انتهت من تفريغ كامل شحنتها من وقود البنزين وغادرت موقع التفريغ مساء أمس الجمعة، كما رست مكانها الناقلة «أنوار أفريقيا» بحمولتها البالغة 34 مليون لتر من وقود البنزين، مؤكدة بذلك استمرار الإمدادات من مستودعات الشركة.

وأشارت الشركة، في بيان اليوم السبت، إلى بدء عملية التوزيع والضخ على شاحنات شركات التوزيع ومباشرة للمحطات، مضيفة: «كما أن الناقلة أنوار ليبيا متوقع وصولها مساء اليوم على منطقة المخطاف بميناء طرابلس البحري».

وطمأنت الشركة المواطنين بأن «العمليات التشغيلية والتزويد لشركات التوزيع مستمرة والوقود متوفر وأن عملية استمرار الإمدادات من مستودعات الشركة كذلك مستمرة»، منبهة إلى أن «عمليات التوزيع المباشر من الميناء سببها خروج الخزانات الاستراتيجية التابعة للشركة عن العمل بسبب تعرضها للتدمير جراء الحروب والاشتباكات المسلحة، التي تحتاج لميزانية مالية كبيرة لصيانتها وإعادة بنائها وتشغيلها وهو الأمر الذي يحتاج لدعم من السلطة التنفيذية بالدولة».

الناقلة أنوار أفريقيا قبل تفريغ حمولتها. (شركة البريقة لتسويق النفط)
الناقلة أنوار أفريقيا قبل تفريغ حمولتها. (شركة البريقة لتسويق النفط)
الناقلة أنوار أفريقيا قبل تفريغ حمولتها. (شركة البريقة لتسويق النفط)
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