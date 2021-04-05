رئيس الأركان المالطي يزور قاعدة طرابلس البحرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أبريل 2021, 07:40 مساء
رئيس أركان القوات المالطية، في قاعدة طرابلس البحرية، 5 أبريل 2021. (رئاسة أركان القوات البحرية الليبية)

زار رئيس أركان القوات المالطية، صباح اليوم، قاعدة طرابلس البحرية، حيث كان في استقباله رئيس أركان القوات البحرية الليبية اللواء نور الدين البوني، وآمر حرس السواحل اللواء رضا عيسى.

ووفق تصريح الناطق الرسمي برئاسة أركان القوات البحرية الليبية، في بيان اليوم، تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون بين البلدين ومناقشة عدة قضايا، منها الهجرة غير الشرعية والتهريب وسبل التعاون لحل هذه القضايا.

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فيما أشاد رئيس أركان القوات المالطية، بالمجهودات التي تقوم بها القوات البحرية الليبية لحماية المياه الإقليمية، وإنقاذ المهاجرين ووقف التهريب والتعاون مع دولة مالطا في هذا الشأن .

رئيس أركان القوات المالطية، في قاعدة طرابلس البحرية، 5 أبريل 2021. (رئاسة أركان القوات البحرية الليبية)
رئيس أركان القوات المالطية، في قاعدة طرابلس البحرية، 5 أبريل 2021. (رئاسة أركان القوات البحرية الليبية)
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