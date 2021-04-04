شركة الكهرباء تبحث مع القيادات الأمنية سبل مواجهة ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 04 أبريل 2021, 04:01 مساء
من اجتماع قيادات الشركة العامة للكهرباء مع القيادات الأمنية, 4 أبريل 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

بحث المدير العام للشركة العامة للكهرباء المهندس إبراهيم الفلاح، اليوم الأحد، مع عدد من الأجهزة الأمنية، إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية والتي انتشرت في العديد من المدن.

جاء ذلك خلال اجتماع الفلاح، صباح اليوم الأحد، بمقر الشركة الرئيسي في بوابة الجبس السواني، مع عدد من الأجهزة الأمنية، بحضور المدير العام المساعد لشؤون العمليات المهندس الصديق الجدايمي، ومدير الإدارة العامة للتوزيع المهندس سالم بالة، ومدير الإدارة العامة لخدمات المستهلكين المهندس خالد مصباح.

كما حضر اللقاء، مدير إدارة توزيع طرابلس المهندس علي العوف، ومدير إدارة توزيع الجفارة، المهندس عبد السميع المنقوب، وعدد من مدراء الدوائر التابعين للدارة العامة للتوزيع.

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وتناول الاجتماع إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية والتي انتشرت في العديد من المدن، من خلال وضع خطة أمنية تساهم فيها كل الأجهزة الأمنية، بما فيها الادارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية، لضبط مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

وشدد بيان الشركة على أن هذه الظاهرة أضرت بالشبكة الكهربائية وسببت في زيادة معاناة المواطن بانقطاع التيار الكهربائي لعدة أيام، بالإضافة إلى الخسائر الجسيمة التي تكبدتها الشركة، جراء هذه التعديات، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى بمناطق متعددة للتنسيق وتوحيد الجهود .

من اجتماع قيادات الشركة العامة للكهرباء مع القيادات الأمنية, 4 أبريل 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
من اجتماع قيادات الشركة العامة للكهرباء مع القيادات الأمنية, 4 أبريل 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
من اجتماع قيادات الشركة العامة للكهرباء مع القيادات الأمنية, 4 أبريل 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
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