وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يؤكدون للدبيبة دعم بلدانهم لحكومة الوحدة الوطنية

لقاء الدبيبة مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. (حكومة الوحدة الوطنية)

أكد وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، تصميم بلدانهم على تقديم مختلف وسائل الدعم والمساندة لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبدالحميد الدبيبة للإيفاء بكل التزاماتها حيال العديد من الملفات ذات الأولوية في عملها، وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

جاء التأكيد على لسان وزراء خارجية ألمانيا هيكو ماس وفرنسا جان إيف لودريان وإيطاليا لويجي دي مايو، خلال اجتماعهم مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس ظهر اليوم الخميس، بحصور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش وعدد من الخبراء والمختصين من الجانبين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك» إن الوزراء الأوروبيين هنأوا الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية بمناسبة البدء في إنجاز خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، والتي أنهت حالة الانقسام المؤسسي وتشكيل مؤسسة تنفيذية واحدة.

وأضاف أن الوزراء الثلاثة أبلغوا الدبيبة «حرص بلدانهم علي ترسيخ الاستقرار في ليبيا لما له من أهمية بالغة في استقرار دول الجوار وحوض البحر المتوسط وأن زياراتهم هذه تشكل رسالة أوروبية موحدة لدعم جهود حكومة الوحدة الوطنية»، مؤكدين «تصميم بلدانهم علي تقديم مختلف وسائل الدعم والمساندة لحكومة الوحدة الوطنية».

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من جهته، عبر الدبيبة عن شكره وامتنانه لموقف ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والشركاء الأوروبيين على دعمهم لخريطة الطريق وحرصهم على التوافق بين الفرقاء الليبيين، معبراً عن استعداد حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع الدول كافة مما يعزز دور ليبيا في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأوضح المكتب الإعلامي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة عدة ملفات «على رأسها إرساء قواعد للتعاون المشترك وعودة للشركات الأوروبية لاستكمال مشاريعها المتوقفة في ليبيا وكذلك عودة شركات الطيران من وإلى ليبيا، بالإضافة إلى تعزيز وجودهم الدبلوماسي من داخل طرابلس ومعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية كونها مسؤولية تضامنية بين ضفتي المتوسط».

كما تم خلال هذا اللقاء، تبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والإعداد للاستحقاق الانتخابي في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، حسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.