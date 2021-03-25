ألمانيا: ليبيا ستتلقى 300 ألف جرعة من لقاح «كورونا» نهاية مايو

وزير الخارجية الألماني هيكو ماس لدى وصوله إلى العاصمة طرابلس، الخميس 25 مارس 2021. (السفير الألماني لدى ليبيا)

قالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، إن ليبيا ستتلقى 300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بحلول نهاية مايو المقبل.

وأوضحت الوزارة، في بيان، ان هذه العملية ستجري في إطار مبادرة «كوفاكس» التي يقودها الائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة (CEPI) والتحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع (غافي) ومنظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن الحكومة الفيدرالية في برلين قامت بتمويل النظام الصحي الليبي بمبلغ إضافي قدره 9.5 مليون يورو في عام 2020.

ووصل وزير الخارجية الألماني هيكو ماس، ظهر اليوم إلى العاصمة طرابلس رفقة نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والإيطالي لويجي دي مايو، في إطار التأكيد على الدعم الأوروبي للسلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.

وأجرى وزراء الخارجية الأوروبيون في طرابلس لقاءات مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزير الخارجية نجلاء المنقوش؛ لبحث سبل التعاون والدعم المطلوب للحكومة الليبية من أجل مساعدتها في الاستجابة للاستحقاقات المقبلة.