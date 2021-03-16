إطلاق تطبيق 260 «رواتب ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 16 مارس 2021, 10:05 صباحا
تطبيق 260 «رواتب ليبيا». (فيسبوك)

أعلنت وزارة المالية، الإثنين، إطلاق تطبيق 260 «رواتب ليبيا»، الذي يُمكن الموظف الحكومي من الاطلاع على حركة مرتباته الشهرية والتواصل المباشر مع اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات عبر خدمة الاستفسار الالكتروني «https://260app.mofservices.ly».

وأوضحت الوزارة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أن تعميم هذا التطبيق يأتي «سعياً لتقديم خدمات الوزارة بأحدث التقنيات لرفع العناء عن الموظفين في القطاع الحكومي ولكسر المركزية».

ويتوفر التطبيق على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «الأندرويد»، وسيكون متاح على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل «IOS» قريباً، ونوه المنشور إلى إن البداية ستكون بعرض بيانات شهر مارس 2021م.

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إطلاق تطبيق 260 «رواتب ليبيا»