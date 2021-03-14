«داخلية الموقتة»: تشكيل قوة أمنية لتأمين جلسة أداء اليمين لحكومة الوحدة الوطنية في طبرق

وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف. (أرشيفية: الإنترنت)

أمر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الأحد، بتشكيل قوة من كل مديريات الأمن بالمنطقة الأمنية الأولى بالتنسيق مع القوة المكلفة من الإدارة العامة للدعم المركزي.

وأسندت الوزارة إلى تلك القوة مهمة تأمين وحماية جلسة مجلس النواب التي ستعقد في مدينة طبرق يوم غد الإثنين لأداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية أمام أعضاء المجلس، وفق ما نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

وفي هذا الإطار، كلّف الوزير مدير عام منفذ امساعد البري العميد عمران ابريك عبدالقادر، بتولي مهام رئيس المنطقة الأمنية الأولى طبرق، والإشراف على تأمين وحماية جلسة مجلس النواب المشار إليها.