«داخلية الموقتة»: تشكيل قوة أمنية لتأمين جلسة أداء اليمين لحكومة الوحدة الوطنية في طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 14 مارس 2021, 09:31 مساء
وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف. (أرشيفية: الإنترنت)

أمر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، اليوم الأحد، بتشكيل قوة من كل مديريات الأمن بالمنطقة الأمنية الأولى بالتنسيق مع القوة المكلفة من الإدارة العامة للدعم المركزي.

وأسندت الوزارة إلى تلك القوة مهمة تأمين وحماية جلسة مجلس النواب التي ستعقد في مدينة طبرق يوم غد الإثنين لأداء حكومة الوحدة الوطنية اليمين القانونية أمام أعضاء المجلس، وفق ما نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

وفي هذا الإطار، كلّف الوزير مدير عام منفذ امساعد البري العميد عمران ابريك عبدالقادر، بتولي مهام رئيس المنطقة الأمنية الأولى طبرق، والإشراف على تأمين وحماية جلسة مجلس النواب المشار إليها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قائمة المنتخب الوطني لمباراتي تونس وتنزانيا في التصفيات الأفريقية
رياضة محلية
رئيسة وزراء نيوزيلندا تؤكد أن من واجب بلادها «حماية مسلميها»
دولى
ليلة في خدمة برشلونة وريال مدريد بـ«الليغا»
رياضة عالمية
إدارة القضايا تعلن تجنيب الدولة الليبية خسائر تقدر بـ1.3 مليون جنيه مصري
ليبيا
السلطات الصحية في إيرلندا تعلق استخدام لقاح «استرازينيكا»
دولى
واشنطن تدعو إلى إنهاء «الاضطهاد» في روسيا بعد توقيف عشرات المعارضين
دولى
لاعب ميلان يطلب العفو من مدرب فرنسا وينتظر مكالمته
رياضة عالمية
بيتكوين تتجاوز لأول مرة عتبة 60 ألف دولار
اقتصاد
«فرانس برس»: تظاهرات للحراك في الجزائر غداة إعلان موعد الانتخابات
عربى
«جونسون آند جونسون» تكشف الخلطة الـ«السرية» للقاح «كورونا»
دولى
«دبلوماسية اللقاحات» .. تحالف في مواجهة الصين
دولى
بداية الربيع في ليبيا وتساوي الليل والنهار السبت المقبل
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاب يموت 10 مرات في ليلة