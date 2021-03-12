مديرية أمن بنغازي تنفي تعرض أماكن اجتماع مجلس النواب في بنغازي للهجوم

مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

نفت مديرية أمن بنغازي تعرض أماكن اجتماع مجلس النواب في مدينة بنغازي لأي هجوم، ردا على ما جرى تداوله اليوم الجمعة، بشأن «تعرض مقر مجلس النواب ببنغازي لهجوم مسلح فجر يوم الجمعة، وأسفر الهجوم عن إتلاف للواجهات الزجاجية بالمقر»، وفق بيان المديرية الذي نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت المديرية: «تصحيحاً لما ورد،،، وللتوضيح فإن مجلس النواب ليس لديه مقر ثابت مخصص له بمدينة بنغازي كون مقره الرسمي لا زال تحت الصيانة بمقر جمعية الدعوة الإسلامية»، موضحة أنه «في الوقت الحالي يلتئم المجلس ويجتمع إما بقاعة فندق تيبستي أو بقاعة وزارة الاقتصاد بمنطقة قاريونس، وكلتا هاتين القاعتين مؤمنة بالكامل ولم تتعرضا لأي هجوم كما أشيع».

وأكدت المديرية «أن الخبر عار عن الصحة وقد أثبت ذلك بالمحاضر الرسمية»، وأرفقت فيديو بالمعاينة التي قامت بها مراكز الشرطة المختصة التي زارت المكان لمعاينته وإثبات صحة الخبر من عدمه.

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ونوهت المديرية بـ«أنه قد انتظم قبل قليل أمام فندق تيبستي مهرجان شبابي رياضي كبير حضره وزير الرياضة»، معتبرة أن ذلك «يدخض الشائعات والأكاذيب المسيئة لمدينة بنغازي».

وناشدت المديرية الجميع بعدم تداول أي أخبار إلا من المصادر الموثوقة «كون ذلك يؤثر بشكل سلبي على الاستقرار الأمني ويخدم أجندة مشبوهة تهدف إلى إعطاء صورة غير صحيحة ومضللة عن المدينة».

كما نفت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، وقوع أي هجوم على أي من مقرات مجلس النواب في مدينة بنغازي، وأكدت في بيان «أن المقر المعلن عنه لعقد جلسة أداء القسم القانوني لحكومة الوحدة الوطنية في فندق تيبستي بمدينة بنغازي مؤمن تمام التأمين من مختلف أجهزة وإدارات وزارة الداخلية».

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في وقت سابق اليوم: «إن نقل جلسة مجلس النواب لمقر المجلس بمدينة طبرق لا علاقة له بالجانب الأمني»، مؤكدا أن «مدينة بنغازي آمنة»، وفق تصريح نشره مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت.