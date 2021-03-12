«داخلية الموقتة» تنفي وقوع أية هجمات على مقار مجلس النواب في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 مارس 2021, 05:54 مساء
شعار وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، (أرشيفية: الإنترنت)

نفت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة، اليوم الجمعة، «نفيا قاطعا» وقوع «أي هجوم على أي من مقرات مجلس النواب في مدينة بنغازي»، وذلك ردا على ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»: «أن المقر المعلن عنه لعقد جلسة أداء القسم القانوني لحكومة الوحدة الوطنية في فندق تيبستي بمدينة بنغازي مؤمن تمام التأمين من مختلف أجهزة وإدارات وزارة الداخلية».

وقالت الوزارة إن «المقر الدستوري الدائم للمجلس بمقر جمعية الدعوة الإسلامية في المدينة لا يزال قيد الصيانة ولم يتعرض لأي هجوم، ولم يباشر المجلس مهامه رسميا في المدينة حتى الآن».

- بليحق: نقل جلسة مجلس النواب إلى طبرق لا علاقة له بالجانب الأمني

كما أكدت وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة في ختام البيان «أنها ومن خلال مختلف إداراتها وأجهزتها قامت بمهمتها في تأمين جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية بمدينة سرت بكل مهنية واقتدار».

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في وقت سابق اليوم: «إن نقل جلسة مجلس النواب لمقر المجلس بمدينة طبرق لا علاقة له بالجانب الأمني»، مؤكدا أن «مدينة بنغازي آمنة»، وفق تصريح نشره مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت.

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