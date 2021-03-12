بليحق: نقل جلسة مجلس النواب إلى طبرق لا علاقة له بالجانب الأمني

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 12 مارس 2021, 04:41 مساء
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الجمعة «إن نقل جلسة مجلس النواب لمقر المجلس بمدينة طبرق لا علاقة له بالجانب الأمني»، مؤكدا أن «مدينة بنغازي آمنة»، وفق تصريح نشره مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت.

وأوضح بليحق أن نقل الجلسة إلى مدينة طبرق «تم لأسباب تنظيمية ولوجستية»، مبينا أن «لمجلس النواب أن يعقد جلساته سواء بالمقر الدستوري ببنغازي أو الموقت بطبرق».

- بليحق: جلسة مجلس النواب الإثنين ستكون بمقر المجلس بمدينة طبرق

وأضاف أنه «لا صحة لما يُشاع من هجوم مجموعة مسلحة على مقر المجلس أو ديوانه، وما يتم تداوله حول هجوم على مبنى الدعوة الإسلامية الذي لم نباشر عملنا به ولا يوجد به موظفون».

وأكد بليحق أن مقر ديوان المجلس في بنغازي «قيد الصيانة»، لكن «شخصا واحدا فقط في غير وعيه» دخل «منذ أيام على عمال الصيانة بالمبنى وقام بالتهجم عليهم لفظيا فقط وغادر المكان دون أن يمس أحدا أو يخرب شيئا في المكان».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاتحاد الأوروبي يحث على ضمان نقل السلطة في ليبيا بشكل سلس إلى حكومة الوحدة ...
ليبيا
الدبيبة «مستاء» من إدارة أزمة الوباء.. ويؤكد: مكافحة الفساد ستبدأ من «كورونا»
ليبيا
الأهلي طرابلس والهلال يحصلان على العلامة الكاملة في الدوري
رياضة محلية
من السباقات إلى موائد الطعام.. سر شغف العرب بتربية الحمام
منوعات
دراسة: «فايزر» فعال بنسبة 97% ضد حالات «كورونا» التي تظهر عليها أعراض
دولى
الأمير وليام يرد على شقيقه هاري: لسنا عائلة عنصرية بتاتا
دولى
«فرانس برس» توثق حكايات أطفال سوريين لاجئين في تركيا يحلمون ببلد لا يعرفونه
عربى
«كلوب هاوس» في السعودية.. انتشار واسع وسط مخاوف من الرقابة
عربى
في ذكرى اندلاع الحرب.. غوتيريس: 60% من السوريين معرضون لخطر الجوع خلال 2021
عربى
بعد عام على انهيار أسواق المال العالمية في 2020: هل الأزمة المالية الفعلية ...
اقتصاد
الثني: مستعدون لتسليم المهام لحكومة الوحدة الوطنية متى شكلت اللجان المختصة
ليبيا
يوشناف يصدر قرارا بإنشاء جهاز البحث الجنائي برئاسة العقيد صلاح هويدي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو المفتاح لحياة أطول