الدبيبة يعلن موعد ومكان أداء الحكومة اليمين واعتماد الميزانية

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح عقب نيل الحكومة الثقة، 10 مارس 2021. (الإنترنت)

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إن الوزراء سيؤدون اليمين الدستورية يوم الاثنين المقبل بمقر مجلس النواب بمدينة ‎بنغازي، وذلك بعد ساعات قليلة من نيل الحكومة ثقة المجلس.

وأضاف الدبيبة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الجلسة التي تليها ستخصّص لاعتماد ميزانية الحكومة أمام النواب في طرابلس».

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، على ثقة 132 عضوا بمجلس النواب الذي واصل انعقاده منذ الإثنين الماضي في سرت للنظر في اعتماد الحكومة.

وهنأ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، حكومة الوحدة الوطنية لمناسبة حصولها على الثقة من مجلس النواب، مبديًا «كامل الاستعداد» لتسليم المسؤوليات لها بكل «رحابة صدر».