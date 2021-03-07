الضباب يؤخر رحلة الأجنحة الليبية إلى تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 07 مارس 2021, 12:59 صباحا
الضباب يؤخر رحلة للأجنحة الليبية إلى تونس. (مطار معيتيقة الدولي)

تقرر تأخير رحلة الأجنحة الليبية «YL800» إلى مطار تونس- قرطاج إلى العاشرة والنصف من صباح الأحد، جراء ضباب كثيف بمحيط المطار، على ما أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، السبت.

وقال بيان صادر عن إدارة المطار ونُشر على صفحتها على «فيسبوك» إن الضباب الكثيف المحيط بأجواء مطار تونس- قرطاج تسبب في إيقاف الملاحة الجوية لحين انقشاعه.

- استئناف حركة الطيران من مطار معيتيقة برحلة إلى اسطنبول

وأضاف: «من الممكن تأخير رحلة الأجنحة اللليبية YL800 القاصدة مطار تونس قرطاج ليكون الإقلاع من مطار معيتيقة الدولي عند الساعة 10:30».

وفي ديسمبر الماضي، أعلنت إدارة مطار صفاقس الدولي استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا من خلال مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، وذلك بعد توقف دام حوالي عشرة أشهر.

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