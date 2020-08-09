استئناف حركة الطيران من مطار معيتيقة برحلة إلى اسطنبول

الطائرة المتجهة من مطار معيتيقة إلى إسطنبول، 9 أغسطس 2020 (شركة الخطوط الليبية- السباقة)

أعلنت شركة «الخطوط الجوية الليبية - السباقة»، اليوم الأحد، الاستعداد للانطلاق برحلة من مطار معيتقية الدولي إلى اسطنبول، كأول رحلة للشركة بعد فترة من إغلاق المطار.



ونشرت الشركة عبر حسابها بموقع «فيسبوك» صورا من التجهيزات رحلة الشركة « LN192»، موجهة التحية إلى العاملين داخل المطار.



وفي 4 أغسطس الجاري، أعلنت مصلحة المطارات التابعة لحكومة الوفاق، إيقاف تقديم كافة الخدمات لشركات الطيران التجارية من مطار مصراتة الدولي، واستئناف رحلات شركات الطيران التجارية (المغادرة) مجددًا من مطار معيتيقة الدولي ابتداءً من صباح اليوم الأحد (9 أغسطس).