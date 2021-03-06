«بلدي غدامس»: مشروعان للتخلص من طفح مياه المجاري

أعمال صيانة تقوم بها شركة محلية للتخلص من طفح مياه المجاري في غدامس. (المجلس البلدي)

قال المجلس البلدي غدامس إنه يعمل على مشروعين للتخلص من طفح مياه المجاري في البلدية، وذلك بتنفيذ شركتين محليتين.



وأوضح في بيان اليوم السبت: «بسبب ما يعانيه سكان حي المنار من أضرار بيئية بسبب الطفح في مجاري المنطقة والقائمة على نظام الآبار السوداء... نحث الشركة المنفذة على السرعة في الإنجاز».



وأضاف البيان: «المجلس البلدي كلف في الأيام القليلة الماضية إحدى الشركات المحلية لوضع حل لهذه الأزمة»، مشيرا إلى العقد المبرم مع شركة محلية أخرى لربط بئر محطة المياه القديمة بخزان الظهرة.



ونبه بأن هذا المشروع الأخير هدفه أن تصبح المياه متاحة لجميع سكان حي المنار «الذين يعانون أيضا من مشكلة إمداد المياه الصالحة للشرب، وهذان المشروعان ينهيان مشكلة المياه وصرفها في هذا الحي».



وكشف المجلس عن أنه سيطلق في الأيام المقبلة أعمال صيانة بعض المختنقات في شبكة المجاري داخل المدينة بتنفيذ الهيئة العامة للمشروعات.