وفاة حالة جديدة بفيروس «كورونا» في سرت.. سيدة عمرها 48 عاما

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 06 مارس 2021, 10:19 صباحا
مدينة سرت (أرشيفية: الإنترنت)

أكد مصدر باللجنة الطبية لمكافحة فيروس «كورونا» في سرت وفاة سيدة داخل قسم العزل بالمدينة نتيجة إصابتها بفيروس «كورونا المستجد».

وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط»، الجمعة، أن السيدة التى توفيت يبلغ عمرها 48 عاما، مشيرا إلى أن قسم العزل به حالتان تتلقيان العلاج الطبى من الفريق المكلف من اللجنة الطبية لمكافحة الوباء في المدينة.

بدوره، قال رئيس مكتب الإعلام باللجنة إن عدد الوفيات حتى الآن جراء الإصابة بالوباء بلغ أكثر من 42 حالة وفاة وأن عدد حالات الإصابة تجاوز 780 حالة، فيما بلغ عدد من تماثل منهم للشفاء أكثر من 500 حالة. وأوضح أن هناك معوقات تعاني منها سرت مثل نقص مشغلات مختبر «PCR»، إضافة إلى ضعف الإمكانات الطبية والمستلزمات الوقائية.

ومع تسجيل 895 حالة إصابة جديدة بالوباء في ليبيا أمس الجمعة، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 137 ألفًا و482 حالة، بينها عشرة آلاف و534 نشطة، و124 ألفًا و712 شفاء، فيما توفي 2236 شخصًا منذ ظهر الفيروس أول مرة في البلاد في مارس 2020.

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