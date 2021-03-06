ضبط مطلوب في قضايا قتل وسطو مسلح وخطف بغوط الشعال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 مارس 2021, 12:41 صباحا
متهم مطلوب في قضايا عدة منها القتل والسطو المسلح في غوط الشعال، 6 مارس 2021، (داخلية الوفاق)

ضبطت دورية بقسم التحري العام في مديرية أمن طرابلس أحد المجرمين المطلوب على ذمة عدة قضايا جنائية في منطقة غوط الشعال.

وصدر بحق المتهم أوامر قبض من النيابة العامة لارتكابه جرائم عدة منها «القتل والسطو المسلح والخطف وحجر حريات والابتزاز وتخريب ممتلكات والنصب»، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم السبت.

وأشهر المتهم سلاح نوع مسدس على أعضاء الدورية، قبل أن يتمكنوا من إيقافه، وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه عدة جرائم.

واتخذت الإجراءات القانونية معه، وأحيل إلى مركز شرطة غوط الشعال من حيث الاختصاص.

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