«الخليج العربي للنفط»: تعزيز أسطول النقل بعدد من الآليات الثقيلة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 05 مارس 2021, 04:13 مساء
تعزيز أسطول النقل بآليات ثقيلة, 5 فبراير 2021. (الخليج العربي للنفط)

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، عن تعزيز أسطول النقل لديها بعدد من الآليات الثقيلة الحديثة، خلال الشهور القليلة الماضية.

وأوضح مدير إدارة النقل بالشركة، فرج البرعصي، أن إدارة النقل تمكنت في الشهور القليلة الماضية من توفير عدد من الآليات الثقيلة الحديثة، منها جرافاتان (كاشيك) ورافعتان شوكيتين نوع كاتربيلر ورافعة سلكية متطورة نوع قروف حمولة 60 طنا.

وبحسب البرعصي، تم تعزيز الأسطول أربع رؤوس جر نوع مرسيدس، وأربع مقطورات لحمل الآليات والمعدات الثقيلة، والتي سيتم توزيعها على أقسام النقل بالحقول خلال الأسبوع القادم للانضمام لأسطول الشركة لسد النقص الكبير الحاصل في مثل هذه الآليات الثقيلة، والتي لم تقم الشركة بتوريدها منذ حقبة الثمانينيات.

وتابع أن هناك عددا من الآليات والمعدات سيتم توريدها في الفترة القريبة القادمة، وجميعها من الأنواع الحديثة المتطورة ذات الجودة العالية، مضيفا أن إدارة النقل ستكون أكثر قدرة وسرعة في توفير المساندة اللوجستية المطلوبة لدعم عمليات الإنتاج والصيانة بالشركة والحد من التكاليف المتصاعدة لأعمال النقل المؤجرة وتقليل مصروفات إيجار الآليات.

تعزيز أسطول النقل بآليات ثقيلة, 5 فبراير 2021. (الخليج العربي للنفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بابا الفاتيكان يدعو في بغداد إلى «التصدي لآفة الفساد» و«تقوية المؤسسات»
دولى
ملعب بنينا يتزين لاستقبال المباريات الدولية في 2021
رياضة محلية
مجموعة العمل الاقتصادية تحذر من تدهور الكهرباء بدءا من أوائل الصيف
ليبيا
قضاء وديون وأداء متذبذب.. هكذا سقط برشلونة في درك الأزمات
رياضة عالمية
وفاة لاعب الظهرة والمنتخب الوطني السابق نجم الدين المالطي
رياضة محلية
هذا المساء | ستيفاني وليامز: راحة بعد «الضغط الليبي»
فيديو
العدد 276 من جريدة «الوسط»: السلطة الجديدة في «عين العاصفة» بعد تقرير «الرشاوى»
ليبيا
ارتفاع سعر خام برنت إلى 67 دولارًا للبرميل
اقتصاد
«سلامتي» برنامج بتمويل أوروبي قيمته 20 مليون يورو لدعم جهود مكافحة «كورونا» في ...
ليبيا
«المركزي» يعلن حصيلة الاعتمادات المستندية خلال أسبوع
ليبيا
دبيبة يسلم الأسماء المقترحة لحكومة الوحدة الوطنية إلى هيئة رئاسة مجلس النواب
ليبيا
الجزائر ترحب باعتراف فرنسا بقتل المناضل علي بومنجل
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

القهوة للتخلص من السيلوليت