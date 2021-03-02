تباين أسعار العملات الدولية أمام الدينار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 مارس 2021, 11:51 صباحا
مقر المصرف المركزي بطرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

تباينت أسعار أبرز العملات الدولية أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بتعاملات أمس الإثنين.

وثبت متوسط سعر صرف الدولار عند 4.47 دينار، في حين انخفض متوسط سعر صرف اليورو إلى 5.38 دينار من 5.39 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 6.22 دينار من 6.23 دينار، حسب الأسعار المعلنة من مصرف ليبيا المركزي.

كما تراجع الفرنك السويسري إلى 4.89 دينار من 4.92 دينار، بينما ارتفعت الليرة التركية إلى 0.61 من 0.60 دينار.

وفيما يخص العملات العربية، فقد هبطت العملة التونسية إلى 1.63 دينار من 1.64، بينما لم يطرأ تغيير على سعري صرف الريال السعودي والدرهم الإماراتي اللذين سجلا 1.19 دينار و1.21 دينار على الترتيب.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هاري عن ابتعاده من العائلة الملكية: أخشى أن يعيد التاريخ نفسه
منوعات
البيت الأبيض: أميركا تحتفظ بحق معاقبة ولي عهد السعودية إذا لزم الأمر
دولى
توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع تنمية المناطق المجاورة للحقول والموانئ النفطية
ليبيا
إسبانيا تؤكد إصابة مئات العجول بمرض فيروسي بعد محاولة تصديرها إلى ليبيا
ليبيا
وصول سفينتين عسكريتين أميركية وروسية إلى ميناء بورتسودان
دولى
442 برلمانيا أوروبيا يطالبون دولهم باتخاذ إجراءات لوقف الاستيطان الإسرائيلي
عربى
«جون أفريك»: صراع «أميركي - تركي» على نظام دفاع جوي روسي في ليبيا
ليبيا
القاهرة تودع يوسف شعبان في ليلة «الشهد والدموع»
ثقافة وفن
«كورونا كاليفورنيا».. نسخة «أخطر» من الفيروس
طب وصحة
ترامب في أول خطاب منذ خسارته الانتخابات: «نحن في صراع رهيب ومؤلم»
دولى
مباريات وحكام الجولة الخامسة للدورى الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
إنتر يواصل زحفه نحو اللقب الأول منذ 2010 بفوز خامس تواليا في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل بدائل السكر آمنة؟