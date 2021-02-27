«انقسام مغاربي» حول دعوة الغنوشي لتكتل إقليمي يضم ليبيا وتونس والجزائر

رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي. (أرشيفية: الإنترنت)

أثارت دعوة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، إلى عملة ثلاثية موحدة، واتحاد مغاربي قائم على ليبيا وتونس والجزائر، استياء في المغرب وموريتانيا لإقصاء الدولتين من «حلم إقليمي»، مفجرةً «انقسامًا» وسط إسلاميي المنطقة.



وقال الغنوشي، الذي يتزعم أيضًا حركة «النهضة»، إنه يراهن على تحقيق فتح الحدود بين تونس وليبيا والجزائر، وتوحيد العملة فيما بينها؛ لأن مستقبل هذه الدول واحد، معتبرًا في مقابلة مع إذاعة «ديوان» التونسية أن «هذا المثلث يجب أن يكون منطلقًا لإنعاش حلم اتحاد المغرب العربي، الذي سيساعد على حل المشكلات التي تعيشها تونس في إطار إقليمي».



وتباينت ردود فعل الطبقة السياسية المغاربية حول تصريحاته بين مؤيد ورافض لها، ففي الجزائر، اصطف رئيس حركة «مجتمع السلم» (إخوان) عبد الرزاق مقري، مع طرح راشد الغنوشي، مشيرًا في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إلى أنه «ذكر تونس والجزائر وليبيا ونسي موريتانيا ونحن نضيفها».



وفي مبررات دعمه رئيس حركة «النهضة»، قال مقري إن «المغرب جلب الصهاينة لباب البيت، ولا يمكن أن نثق فيه مجددًا، إلا في حال ابتعاده عن الطريق الذي سلكه، وعندها سيكون هناك حديث آخر»، وأضاف: «سنتمسك بالمغرب العربي، ونساند أي اتفاق يجري بين الدول الأربع والبقية ستأتي كما حدث مع الاتحاد الأوروبي».



تعليق مغربي على دعوة الغنوشي

وفي المغرب، قال عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الإسلامي، عبد العزيز أفتاتي، إن «كلام الغنوشي غير موفق، وجاء تحت الضغط»، وأوضح: «هذا الكلام يخالف في حدود علمنا قناعات الغنوشي، والتيارات المعتبرة التونسية، وهذا ليس كلامه».