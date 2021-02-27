«الأرصاد»: طقس معتدل شمالا ومشمس في الوسط والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل طقس اليوم السبت إلى الاعتدال نهارا على غالب مناطق الشمال، فيما يكون دافئا ومشمسا على مناطق الوسط والجنوب.



رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:

الطقس يتراوح بين قليل الغيوم إلى غائم، مع احتمال ظهور ضباب على بعض المناطق الجبلية الليلة، وفي صباح غد.

الرياح شمالية، فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية، وتكون متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة على الدواخل.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و21 درجة.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:

السماء قليلة الغيوم إلى غائمة مع احتمال ظهور شبورة مائية على بعض المناطق آخر الليل وفي الصباح الباكر.

الرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الحرارة القصوى تتراوح بين 17 و22 درجة.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

الطقس مشمس إلى قليل الغيوم.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة.