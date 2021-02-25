المنفي يثمن دور الجزائر في دعم نتائج الحوار بين الليبيين

لقاء المنفي واللافي مع السفير الجزائري لدى ليبيا. (المكتب الإعلامي للمنفي)

ثمّن رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، محمد المنفي، عاليا دور الجزائر في دعم نتائج الحوار بين الليبيين، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال المنفي ونائبه عبدالله اللافي، اليوم الخميس، سفير الجزائر لدى ليبيا كمال حجازي، في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي إن المنفي واللافي رحبا بالسفير الجزائري، وأكدا خلال اللقاء أهمية دور الجزائر في حل الأزمة الليبية والاستفادة من التجربة الجزائرية في المصالحة الوطنية.

من جهته قدم السفير كمال حجازي الشكر للمنفي واللافي على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أهمية العلاقات التاريخية بين الشعبيين الشقيقين اللذين تربطهما أواصر الدم والمصير والحدود المشتركة.

وأكد السفير الجزائري لدى ليبيا لرئيس المجلس الرئاسي ونائبه رغبة بلاده في المشاركة بالمصالحة الوطنية بين أبناء البلد الواحد.

لقاء المنفي واللافي مع السفير الجزائري لدى ليبيا. (المكتب الإعلامي للمنفي)