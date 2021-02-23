لجنة «5+5» تؤكد لـ«النواب» جاهزية سرت لاحتضان جلسة منح الثقة للحكومة

الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس تلقى ردًا رسميًا من اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، يفيد بجاهزية مدينة سرت أمنيًا لاستضافة جلسة المجلس المرتقبة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.



وأكد في بيان أن اللجنة العسكرية المشتركة أكدت استعدادها التام للتعاون والتنسيق مع مجلس النواب بخصوص الجلسة، دون أن يذكر مزيد التفاصيل.

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وخاطب مجلس النواب، الأحد، اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لعقد اجتماع لمجلس النواب في مدينة سرت «بناء على ما أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 15 من الشهر الجاري»، وذلك لمنح الثقة للحكومة الجديدة، حسب تصريح لبليحق.



وناقش رئيس المجلس الرئاسي المختار من الحوار السياسي الليبي محمد المنفي، برفقة عضوي المجلس عبدالله اللافي، وموسى الكوني، ورئيس الحكومة المختارة عبدالحميد دبيبة، الأحد، في العاصمة طرابلس، مع أعضاء لجنة «5+5» إمكانية عقد جلسة مجلس النواب المقبلة في مدينة سرت.



والسبت، وصلت اللجنة المشكلة بقرار رئيس ديوان مجلس النواب إلى مدينة سرت، وذلك في وقت أعلنت بلدية سرت ترحيب المجلس التسييري للبلدية والقطاعات التنفيذية والخدمية والشركات العاملة في المدينة ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية بعقد مجلس النواب جلساته في سرت.