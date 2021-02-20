لجنة من «النواب» تصل إلى سرت

أحد الشوارع الرئيسية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

وصلت اللجنة المشكلة بقرار رئيس ديوان مجلس النواب إلى مدينة سرت، مساء السبت، برئاسة علي الشامي، وأعضاء اللجنة من ديوان المجلس قادمين من مدينة طبرق.

وقال رئيس اللجنة علي الشامي في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن اللجنة مهمتها «التحضير والاستعداد والتجهيز لعقد جلسة لمجلس النواب بمدينة سرت لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة».

- بلدية سرت ترحب باحتضان جلسات مجلس النواب

ومن المقرر أن تجري اللجنة زيارات لعدد من المواقع المستهدفة، منها مجمع قاعات و«اغادوغو»، ومقر المجلس البلدى سرت، حسب المصدر نفسه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت بلدية سرت ترحيب المجلس التسييري للبلدية والقطاعات التنفيذية والخدمية والشركات العاملة في المدينة ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية بعقد مجلس النواب جلساته في سرت.

وقبل يومين، عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت اجتماعًا موسعًا لبحث الترتيبات اللازمة لانعقاد جلسات مجلس النواب المزمعة بمدينة سرت خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أن تتولى لجان شكَّلها المجلس البلدي سرت المقترحات المتعلقة بتوفير الإقامة وخدمات الاتصالات وغيرها.

واختار ملتقى الحوار السياسي في الخامس من فبراير الجاري، محمد المنفي رئيسًا للمجلس الرئاسي الجديد، وعبدالله اللافي وموسى الكوني عضوين بالمجلس، إضافة إلى عبدالحميد دبيبة رئيسًا للحكومة، في السلطة التنفيذية الموحدة الموقتة التي من المقرر أن تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر المقبل.