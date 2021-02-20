بلدية سرت ترحب باحتضان جلسات مجلس النواب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 09:26 مساء
فندق المهاري في سرت. (صفحة بلدية سرت على فيسبوك)

أعلنت بلدية سرت، اليوم السبت، ترحيب المجلس التسييري للبلدية والقطاعات التنفيذية والخدمية والشركات العاملة في المدينة ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الاجتماعية بعقد مجلس النواب جلساته في سرت.

وقالت البلدية في بيان إنها «ستضع كل إمكاناتها في خدمة» انعقاد جلسات مجلس النواب، وأضافت: «سرت هي واحة للسلام، ومنبر لخطاب يوحد الوطن ويبني مستقبلًا زاهرًا لأبنائه».

وقبل يومين، عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت اجتماعًا موسعًا لبحث الترتيبات اللازمة لانعقاد جلسات مجلس النواب المزمعة بمدينة سرت خلال الأيام المقبلة. ومن المقرر أن تتولى لجان شكَّلها المجلس البلدي سرت المقترحات المتعلقة بتوفير الإقامة وخدمات الاتصالات وغيرها.

- بلدية سرت تبحث ترتيبات استضافة جلسة مجلس النواب

وقرر أعضاء مجلس النواب المجتمعون في صبراتة، الأربعاء، عقد جلسة للمجلس يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، والتواصل مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للإعلان خلال 48 ساعة عن إمكانية عقد الجلسة بمدينة سرت بالموعد المحدد من عدمه، وإن تعذر تكون الجلسة بمدينة صبراتة بذات الموعد.

وحسب بيان صادر عن المجتمعين، وعددهم 97 نائبًا في جلسة بدأت الإثنين وعلى مدى يومين، دعا النواب «رئاستي مجلس النواب بكل من طبرق وطرابلس لحضور الجلسة المقررة؛ وفي حال تغيبهم عن الحضور تدار الجلسة بأكبر الأعضاء سنا مع التعهد بالالتزام بجدول الأعمال».

في المقابل، انتهت الجلسة التشاورية لأعضاء في مجلس النواب، التي عقدت الإثنين في طبرق، إلى حزمة نتائج حول الموقف من الحكومة الجديدة، والملفات التي يجب أن تضعها على رأس أولوياتها. ولم يُعرف بعد عدد النواب الذين حضروا تلك الجلسة، في ظل وجود 74 نائبًا في صبراتة.

من استعدادات بلدية سرت لاستضافة جلسات مجلس النواب، 20 فبراير 2021. (صفحة البلدية على فيسبوك)
من استعدادات بلدية سرت لاستضافة جلسات مجلس النواب، 20 فبراير 2021. (صفحة البلدية على فيسبوك)
من استعدادات بلدية سرت لاستضافة جلسات مجلس النواب، 20 فبراير 2021. (صفحة البلدية على فيسبوك)
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