بليحق يؤكد مخاطبة اللجنة العسكرية «5+5» لعقد جلسة «النواب» لمنح الثقة للحكومة الجديدة في سرت

الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق. (مجلس النواب)

أكد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، مخاطبة اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» لعقد اجتماع لمجلس النواب في مدينة سرت «بناء على ما أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 15 من الشهر الجاري» وذلك لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال بليحق في تصريح نشره مجلس النواب عبر موقعه على الإنترنت، اليوم الأحد، «بتوجيهات من رئيس مجلس النواب بدأت التجهيزات لعقد جلسة في مدينة سرت»، مؤكدًا «مخاطبة لجنة 5+5 حول تأمين المدينة، وعقد جلسة مجلس النواب بها».

وأضاف بليحق أن اللجنة المشكلة من رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري «بدأت أعمالها صباح اليوم بلقاء عدد من السلطات المحلية في مدينة سرت، منها المجلس التسييري والأجهزة الأمنية بالمدينة».

وأشاد بليحق بأهالي سرت «على ترحيبهم بهذه اللجنة وتقديم كل الدعم لها، وفي مقدمتهم المجلس التسييري ومجلس الحكماء والأعيان ومديرية الأمن وكافة أهالي مدينة سرت دون استثناء على ترحابهم بمجلس النواب الذي سوف يعقد جلسة خاصة بمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية».