دبلوماسي أوروبي يدعو تونس إلى استغلال الفرصة في ليبيا اقتصاديا

لقاء سابق بين رئيس وزراء تونس هشام المشيشي ورئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الليبي محمد الرعيض. (الإنترنت)

قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى تونس، ماركوس كورنارو، إن التطورات الإيجابية في ليبيا تعد اختبارًا آخر لتونس للقدرات اللوجستية في مجال البناء والإعمار والتشغيل، منبها إلى إمكانية أن تسبقها تركيا ومصر في هذا المجال.

وعبر ماركوس كورنارو تونس حول موضوع إعادة الإعمار في ليبيا في مقابلة مع جريدة «الصباح» التونسية الصادرة الأحد، عن قناعته بأنه «إذا تحقق التحول الديمقراطي في ليبيا يمكن أن يغير الكثير في المنطقة في مجال البناء والأعمار والتشغيل»، وهو ما يكون بمثابة امتحان آخر لتونس وللقدرات اللوجستية للاستفادة من المسار الليبي الجديد.

إعادة الإعمار في ليبيا

وأضاف السفير الأوروبي: «لكن إذا تجمدت الحركة في موانئ تونس من رادس إلى صفاقس وسوسة فإنها ستتحرك وبنشاط في مصر وتركيا». وبحسب تعبيره «إذا لم تستغل تونس الفرصة ولم تتحرك جديا وتنشط اقتصاديا في ليبيا سيأتي غيرها».

ومنذ الإعلان عن تشكيل السلطة الليبية الانتقالية مؤخرا في جنيف وانتخاب رئيس للحكومة عبد الحميد دبيبة ورئيس للمجلس الرئاسي محمد المنفي بدأت تونس محاولات إعادة تموقعها اقتصاديا داخل ليبيا. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق العديد من الدراسات لدخول السوق الليبي من جديد، خاصة أنه أصبح سوقًا واعدًا لإعادة الإعمار والعمل.

وفي الأثناء، يتم حاليا التحضير للدورة الثالثة للمنتدى الاقتصادي التونسي الليبي في 11 مارس القادم بصفاقس بهدف تطوير التبادل التجاري بين البلدين والحد من المشاكل اللوجستية المترتبة على أزمة «كوفيد-19».

وبحسب معطيات رسمية فقد خسرت تونس قرابة 5 مليارات دولار منذ 2010، وهو رقم كانت له تداعيات سلبية مع تراجع مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين مما أدى إلى عودة أكثر من نصف مليون تونسي من ليبيا، وكذلك إغلاق مئات الشركات التونسية أو انتقالها إلى بلدان أخرى.