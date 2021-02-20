طائرة الخطوط الليبية تهبط بمطار برج العرب قادمة من معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 فبراير 2021, 10:04 مساء
طائرة الخطوط الليبية تهبط بمطار برج العرب قادمة من معيتيقة، 20 فبراير 2021. (مطار معيتيقة الدولي)

هبطت طائرة الخطوط الجوية الليبية في مطار برج العرب بمحافظة الإسكندرية المصرية، اليوم السبت، قادمة من مطار معيتيقة الدولي.

واستقبل العاملون بمحطة شركة الخطوط الجوية الليبية في مصر زملاءهم القادمين من مطار معيتيقة الدولي بالورود والحلويات، على ما نشر مطار معيتيقة على صفحته بموقع «فيسبوك».

- الخطوط الجوية الليبية تستأنف رحلاتها إلى الإسكندرية

وقبل يومين، أعلن رئيس سلطة الطيران المدني المصرية الدكتور أشرف نوير، أن سلطة الطيران المدني المصري «صدقت على استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها لمصر، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عام».

وانطلقت أولى الرحلات الخميس من بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية.

من استقبال عاملي محطة شركة الخطوط الجوية في مصر زملاءهم القادمين من مطار معيتيقة، 20 فبراير 2021. (مطار معيتيقة)
من استقبال عاملي محطة شركة الخطوط الجوية في مصر زملاءهم القادمين من مطار معيتيقة، 20 فبراير 2021. (مطار معيتيقة)
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