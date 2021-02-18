الخطوط الجوية الليبية تستأنف رحلاتها إلى الإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 18 فبراير 2021, 06:10 مساء
إحدى طائرات الخطوط الجوية الليبية. (أرشيفية: الإنترنت)

استأنفت شركة الخطوط الجوية الليبية، عصر اليوم الخميس، أولى رحلاتها إلى مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية شمال مصر، وذلك بعد أكثر من عام من توقف رحلات الناقل الوطني إلى الأراضي المصرية، وفق «بوابة الأهرام» المصرية.

جاء الإعلان عن استئناف رحلات الخطوط الجوية الليبية على لسان رئيس سلطة الطيران المدني المصرية، الدكتور أشرف نوير، الذي أعلن أن سلطة الطيران المدني المصري «صدقت على استئناف الخطوط الجوية الليبية رحلاتها لمصر، وذلك بعد انقطاع دام أكثر من عام».

وأوضح نوير أن عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية مع مصر ستبدأ «من اليوم الخميس انطلاقا من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، حيث تصل أول رحلة عصر اليوم على أن يتبعها في الأسبوع القادم انطلاق الرحلات من مطار معيتيقة بطرابلس إلى برج العرب».

ويأتي الإعلان عن مصادقة سلطات الطيران المدني في القاهرة على استئناف رحلات شركة الخطوط الجوية الليبية إلى مصر عقب اللقاء الذي جمع صباح اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة. 

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