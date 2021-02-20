تسجيل حالة وفاة بكورونا لسيدة من بني وليد

عامل صحي يسحب عينة الكشف عن «كورونا» في ليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد، تسجيل حالة وفاة لسيدة مصابة بفيروس كورونا.

وقالت إدارة الخدمات الصحية في بيان اليوم، إن الحالة من مدينة بني وليد، وتوفيت داخل مركز العزل ببلدية طرابلس..

بلدية بني وليد تطالب بتوفير مشغلات تحاليل ومستلزمات الوقاية من «كورونا» لفريق الرصد

والإثنين الماضي، طالب المجلس البلدي بني وليد، وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، بتوفير مشغلات التحاليل الخاصة بفيروس كورونا ومستلزمات وقائية لأعضاء فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالمدينة.

جاءت مطالبة البلدية في تصريح إلى «بوابة الوسط» لعضو المجلس البلدي بني وليد أبوبكر حامد عقب زيارته، إلى مقر فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة رفقة مدير إدارة الخدمات الصحية بالبلدية، سامي سلامة.