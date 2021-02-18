وفاة شخصين في حادث سيارة تقل مهاجرين جنوب طبرق

أحد الأطباء يعاين أشعة مقطعية لمصاب في الحادث، 18 فبراير 2021، (مركز طبرق الطبي)

أفاد مراسل «بوابة الوسط» في طبرق بوفاة شخصين في حادث مروري لسيارة كان على متنها مواطنين، و21 مهاجرا غير شرعيين، قرب بوابة 50 جنوب المدينة.

ونقل عن مصدر بمكتب مكافحة الهجرة غير الشرعية، أن المتوفين هما سائق السيارة، ليبي الجنسية، وأحد المهاجرين، الذين يحملون جميعا الجنسية المصرية.

في حين كشف مدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي الدكتور عدنان بودية، إن باقي المصابين الـ 21 إصاباتهم قوية، غالبيتها كسور مضاعفة، ومنهم حالات حرجة.

واستقبل المركز المصابين فجر اليوم الخميس، حيث قدمت لهم الرعاية العاجلة، كما نقلت الحالات الحرجة إلى غرفة العناية الفائقة.