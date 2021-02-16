المنفي من طرابلس: المصالحة وتوحيد المؤسسات من أهم مهام «الرئاسي»

المنفي لدى وصوله إلى مطار معيتيقة، 16 فبراير 2021. (صورة مثبتة من تسجيل مصور)

أكد رئيس المجلس الرئاسى الجديد الدكتور محمد المنفي أن المصالحة الوطنية، ولم شمل الليبيين، والعمل على توحيد المؤسسات هي «أهم المهام المناطة بالمجلس الرئاسي الجديد من أجل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين».

وقال المنفي لدى وصوله إلى العاصمة طرابلس إن «الحكومة ستكون جاهزة في غضون أيام، وستعرض على مجلس النواب للتصويت عليها»، حسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الجديد.

ووصل إلي العاصمة طرابلس في وقت سابق الثلاثاء رئيس المجلس الرئاسي في زيارة هي الأولى له بعد اختياره رئيسا للمجلس الرئاسي في الملتقى السياسي الليبي في جنيف في الخامس من فبراير الجاري.

- المنفي يصل إلى مطار معيتيقة

ولدى وصوله مطار معيتيقة قادمًا من طبرق، كان في استقباله عضو المجلس الرئاسي الجديد عبدالله اللافي، ورئيس الحكومة المكلف عبدالحميد دبيبة، إضافة إلى أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب المنعقد في طرابلس، وعدد من الشخصيات العسكرية والأمنية وأعيان ومشايخ طرابلس.

وتأتي زيارة المنفي إلى طرابلس بعد زيارة إلى المنطقة الشرقية استمرت ستة أيام، بدأها الخميس بزيارة بمدينة بنغازي، وشملت مدينتي طبرق والبيضاء، حيث أجرى لقاءات مع القائد العام للقيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كما التقى عددًا من أعضاء مجلس النواب وشيوخ القبائل.