المنفي يصل إلى مطار معيتيقة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 16 فبراير 2021, 04:25 مساء
من وصول المنفي إلى مطار معيتيقة، 16 فبراير 2021. (صورة مثبتة من تسجيل مصور)

وصل رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي محمد يونس المنفي، إلى مطار معيتيقة الدولي قادمًا من طبرق.

ولدى وصوله إلى المطار، كان في استقبال المنفي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الجديد عبدالله اللافي، ورئيس الحكومة المختار من قبل ملتقى الحوار السياسي عبدالحميد دبيبة، وعدد من القيادات العسكرية والاجتماعية.

والزيارة هي الأولى للعاصمة طرابلس منذ تسمية المنفي في منصبه الجديد، وتأتي بعد زيارة استمرة منذ الخميس إلى المنطقة الشرقية بدأها بمدينة بنغازي، وشملت مدينتي طبرق والبيضاء، حيث أجرى لقاءات مع القائد العام للقيادة العامة المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كما التقى عددًا من أعضاء مجلس النواب وشيوخ القبائل.

 

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