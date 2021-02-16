نواب الجنوب الحاضرون اجتماع صبراتة يقدمون مبادرة لالتئام البرلمان ومنح الثقة للحكومة الجديدة

أعضاء مجلس النواب المجتمعون في صبراتة، 16 فبراير 2021. (الإنترنت)

قدم أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية الحاضرون الاجتماع المنعقد في مدينة صبراتة، اليوم الثلاثاء، مبادرة تهدف لضمان التئام مجلس النواب وحسم الخلاف بين أعضائه حول مكان انعقاد الجلسة المقبلة، ومنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وتضمنت المبادرة التي قدمها نواب الجنوب الحاضرون في صبراتة عدة نقاط، أبرزها أن يعقد مجلس النواب جلسة مكتملة النصاب برئاسة النائب الأول والثاني لرئيس المجلس في مدينة سرت، تؤمن عن طريق اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وعرض حكومة الوحدة الوطنية على المجلس لمنح الثقة.

وتتضمن بنود المبادرة أيضا إعادة انتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب وتولي أحد أعضاء إقليم فزان رئاسة المجلس، طبقاً لمبادرة «إعلان القاهرة» ومبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وما انتهت إليه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

كما تنص المبادرة على أن يقوم مجلس النواب بالبت في المناصب السيادية وفق المادة (15) في الاتفاق السياسي، ومشروع الدستور وفق باب العملية الدستورية من الاتفاق السياسي، والبدء في وضع القوانين والتشريعات الخاصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في آن واحد في ديسمبر 2021.