احتراق مخزن الأدوية بمستشفى الوحدة في درنة

مخزن الأدوية المحترق التابع لمستشفى الوحدة في درنة، 15 فبراير 2021، (صحة الموقتة)

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة احتراق مخزن الأدوية والمعدات الطبية بمستشفي الوحدة درنة.

وشكل وزير الصحة الدكتور سعد عقوب لجنة للوقوف على أسباب الحريق، وتداعياته،إضافة إلى متابعة إجراءات السلامة المتبعة في عملية إطفاء مثل تلك الحرائق، حسب بيان إدارة الإعلام بالوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وتفقدت اللجنة آثار الحريق الذي أتى على مخزن الأدويه ومبني الإدارة الصحية الموقت بالساحل الشرقي، وذلك لحصر الخسائر، كما أشارت إلى عدم وقوع إصابات أو ضحايا جراء الحريق.

كما وجهت اللجنة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والأجهزة الأمنية من معاينة المكان، بينما اعترف مواطن بحرقه قمامة قرب مخزن الأدوية، التي امتدت إليها ألسنة اللهب.

واندلع الحريق مساء الأحد الماضي، واستمر حتى فجر أمس، حين تمكن رجال جهاز السلامة الوطنية من السيطرة عليه، وبالتزامن، دعت عدة مستشفيات في درنة إلى تشكيل جسر لتزويد مستشفى الوحدة باحتياجاتها حتى لا تتوقف عن تقديم الخدمة الطبية.